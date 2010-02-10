Как открыть автомобиль морозным утром?

На морозе нередко замёрзшая батарейка в брелоке не позволяет привычным нажатием на кнопку открыть автомобиль.

Георгий Гущин, эксперт программы «Автопанорама»:

По этой причине в особенно холодные дни старайтесь не держать брелоки от автомобильной сигнализации во внешних карманах верхней одежды, барсетках и дамских сумочках. И на всякий случай иметь дополнительный элемент питания. Это поможет без проблем попасть в автомобиль и отправиться в путь без дополнительных задержек.

Если всё же подобная беда случилась, попробуйте отогреть брелок в руках. Если это не помогает, откройте автомобиль ключом и отключите сигнализацию в соответствии с алгоритмом аварийного отключения, который указан в паспорте на сигнализацию. Очень часто автолюбители не могут сообщить в службу спасения даже название сигнализации, которая охраняет автомобиль.

Воспользовавшись Интернетом или помощью мастера обязательно идентифицируйте свою автосигнализацию и выясните – каким образом нужно действовать, если вдруг по каким-то причинам при помощи брелока не получается открыть дверь автомобиля.

Георгий Гущин, эксперт программы «Автопанорама»:

Удобство пользования брелоком дистанционного управления центральным замком иногда играет с автолюбителем злую шутку. Из-за коррозии и применения вязких антикоррозионных покрытий личинка замка перестает функционировать. И порой попасть в автомобиль без дополнительных усилий бывает очень сложно



Дорожная пыль, попытки заливать в замок тормозную жидкость, соль и ещё масса факторов приводят к тому, что механизм дверного замка перестаёт функционировать. Беда эта присуща практически всем автомобилям с дистанционным управлением и любой сбой в работе брелока ставит автолюбителя в тупиковую ситуацию. Доходит порой до выбивания стекла или сворачивания замка отверткой, если это происходит далеко от дома и при наличии полного каско.

Чтобы избежать возможных последствий перед тем, как покинуть автомобиль, обязательно выровняйте температуру снаружи и внутри автомобиля. Для этого нужно просто на пару минут открыть двери. Это избавит от замерзания стёкла автомобиля и превратившийся в лёд конденсат внутри двери не заблокирует механизм отпирания.

Георгий Гущин, эксперт программы «Автопанорама»:

Перед наступлением холодов каждые две–три недели необходимо проверять возможность попасть в автомобиль, если брелок от сигнализации вышел из строя. Для профилактики коррозии механизма желательно после каждой мойки автомобиля обрабатывать механизм замка специальными жидкостями и два-три раза открыть, закрыть замок вручную.

Такая профилактика порой спасает автолюбителя в случае, если неисправный концевик водительской двери не просигнализирует о включенных габаритных огнях. Разряженный аккумулятор и неисправный или замёрзший механизм отпирания дверей …. в этой ситуации попасть в автомобиль не поможет даже брелок с исправной батарейкой.

В зимний период, если основным для вас является городской цикл езды, раз в две недели обязательно заряжайте аккумулятор от зарядного устройства. При небольших оборотах двигателя, износе щёток и приводного ремня, генератор не в состоянии в полном объёме заряжать батарею. Его ресурс задействован на обогрев заднего стекла, систему зажигания, двигатель печки, дворники, свет фар. В этом случае, после морозной ночи, шанс без проблем завести мотор автомобиля весьма мал.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY