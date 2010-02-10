Массажные подушки и массажные кресла для автомобиля

При длительном вождении автомобиля основная нагрузка идет на мышцы шеи, спины, особенно грудо-поясничного отдела, бедер.

Надежда Казючиц, зав. отделением медицинской реабилитации УЗ «1-я центральная клиническая районная поликлиника»:

Благодаря воздействию массажной подушки для автомобиля снимается мышечный спазм, нервный спазм снимаются, улучшаются все процессы циркуляции. Благодаря именно вибрационному воздействию массажной подушки

У массажной подушки достоинств много. Взять хотя бы то, что работать она может как от сети, в помещении, так и от прикуривателя, в автомобиле. Массаж проводить можно и сидя, и лежа – как вам удобнее. Хотите массаж одной части тела: шеи, спины, поясницы или бедер? – Пожалуйста. Хотите все вместе? – Никаких проблем. Противопоказаний у этой подушки нет. Есть только ограничение по возрасту: детям до 12 пользоваться ею не рекомендуется.

Выбираете желаемый режим - и массажная подушка работает так, как вам хочется. Тип массажа, его интенсивность и место воздействия регулируются легким нажатием соответствующих кнопок на пульте. И ни мороз, ни солнце не помешают вам получить приятный, бодрящий массаж.

Однако физические упражнения все же никто не отменял. И массажная подушка должна стать скорее не заменой, а дополнением обычной разминке.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY