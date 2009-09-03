В Витебске пешехода сбил трамвай

48-летний мужчина переходил дорогу в центре города, нарушая правила.

Он появился на рельсах так внезапно, что водитель трамвая не успела затормозить. Оказавшись под колесами 11-тонного транспортного средства, нарушитель остался жив. Чтобы извлечь его из-под трамвая, понадобилась помощь спасателей. Движение на время остановили. Несчастный случай закончился для пострадавшего ампутацией ноги. Сейчас он находится в реанимации.

«Основная причина – это игнорирование требований правил дорожного движения пешеходами, а именно – переход проезжей части в неустановленном месте. Хотя на Московском проспекте имелось и ограждение, которое дополнительно информирует пешеходов, о запрете перехода в неположенном месте. Несмотря на это, все предупреждения пострадавшим были проигнорированы. Мужчина переходил трамвайные пути перед близко идущим трамваем, и внезапно вышелиз-за него, в результате чего оказался под вагоном встречного трамвая», - рассказал Олег Косов, заместитель начальника Управления ГАИ УВД Витебского облисполкома.