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Citroen подрезал ГАЗ и трактор

02 сентября 2009 17:41
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Неудачный маневр повлек спонтанный автостоп. В аварийную цепочку выстроилось сразу четыре звена.

На скорости 90 километров обгон на кольцевой дороге обернулся провальным трюком.

«Citroen подрезал ГАЗ-53, который двигался по 2-ой полосе, водитель ГАЗ ушел от удара на первую полосу, где ударил трактор, который от удара опрокинулся», - рассказал Анатолий Косенко, начальник отдела ГАИ РОВД Фрунзенского района Минска.

После аварийного круговорота владелец Citroen оказался в кювете. Меньше всего повреждений получили два фургона, а вот поставить на колеса трактор удалось только с помощью крана.

# Аварии # авто # Фотофакт

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