Citroen подрезал ГАЗ и трактор

Неудачный маневр повлек спонтанный автостоп. В аварийную цепочку выстроилось сразу четыре звена.

На скорости 90 километров обгон на кольцевой дороге обернулся провальным трюком.

«Citroen подрезал ГАЗ-53, который двигался по 2-ой полосе, водитель ГАЗ ушел от удара на первую полосу, где ударил трактор, который от удара опрокинулся», - рассказал Анатолий Косенко, начальник отдела ГАИ РОВД Фрунзенского района Минска.

После аварийного круговорота владелец Citroen оказался в кювете. Меньше всего повреждений получили два фургона, а вот поставить на колеса трактор удалось только с помощью крана.