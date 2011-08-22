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В Столбцовском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Погибли три человека

22 августа 2011 06:22
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Авария произошла накануне вечером, когда легковой автомобиль «Сеат», двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу микроавтобусу «Фиат». Это и стало причиной столкновения.

В результате ДТП погибли три человека, столько же – получили ранения, сообщает ctv.by.

# Аварии # авто # Авария автобуса

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