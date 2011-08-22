В Столбцовском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Погибли три человека

В результате ДТП погибли три человека, столько же – получили ранения, сообщает ctv.by.
Последствия мелкого ДТП ликвидировали за полчаса, а в пробке автолюбителям пришлось постоять подольше.
ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе на пересечении проспекта Победителей с улицей Игнатенко.
ДТП произошло вечером около деревни Леньки на трассе Минск – Микашевичи.
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