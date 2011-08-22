В Столбцовском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Погибли три человека

Авария произошла накануне вечером, когда легковой автомобиль «Сеат», двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу микроавтобусу «Фиат». Это и стало причиной столкновения.

В результате ДТП погибли три человека, столько же – получили ранения, сообщает ctv.by.