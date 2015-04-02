В Гомеле внедорожник врезался в жилой дом: водитель погиб

Новости Беларуси. За рулем Jeep Grand Cherokee находился 52-летний водитель. Трагедия произошла в момент, когда мужчина выезжал из двора жилого дома. Внедорожник сбил дорожный знак, после чего пересек дорогу и, оказавшись на противоположной стороне, совершил наезд на металлическое ограждение. Неуправляемое транспортное средство сбило пешехода, который находился возле подъезда. Машина продолжила движение, протаранив мусорный бак, лавочку, и остановилась только, врезавшись в фасад жилого дома.

Почему мужчина не справился с управлением, еще предстоит выяснить. С многочисленными травмами его госпитализировали, но, к несчастью, спасти не удалось. Спустя полтора часа после ДТП он скончался.

Еще одна страшная авария произошла зимой этого года в Новогрудском районе. Четыре человека погибли.

Легковушке досталось дважды – сначала она столкнулась с попутной машиной, после чего вылетела на встречную полосу, где уже лоб в лоб врезалась еще в один автомобиль.

Трагическим удар оказался как раз для пассажиров встречной машины. Кадры с места событий здесь.