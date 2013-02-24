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В Брестской области Honda врезалась в дерево. 6-летняя девочка и ее отец скончались на месте

24 февраля 2013 19:12
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Новости Беларуси. 29-летняя водитель Honda Civic не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС (в интервью AUTO.TUT.BY):
23 февраля в 22.01 на линию 101 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 19-ом километре дороги Р7 (Каменец - Жабинка - Федьковичи) вблизи деревни Подречье Жабинковского района.

На заднем сидении автомобиля находилась семья – мама, папа и дочь. 36-летний мужчина  и его 6-летняя дочь скончались на месте.

Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома (в интервью AUTO.TUT.BY):
По предварительной версии, 29-летняя водитель Honda Civic, двигаясь со стороны Пружан в направлении Бреста, не справилась с управлением. Автомобиль развернуло, он съехал в кювет и врезался в дерево правой стороной.
 

# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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