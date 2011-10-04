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Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

04 октября 2011 18:41
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В утренний час пик вначале неудачно встретились «Додж» и «Фольксваген».

Вначале неудачно встретились «Додж» и «Фольксваген». Машины, ехавшие позади, начали притормаживать и вскоре произошло ещё одно столкновение. На этот раз «паровозиком» выстроились три красных иномарки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Шеин, старший инспектор ОГАИ РУВД Октябрьского района:
Водители, едущие сзади, не учитывают скорость своего автомобиля, а также особенности дорожного покрытия, которое с утра было мокрым. И не учитывают дистанцию до движущейся впереди автомашины.

Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

# Аварии # авто # Фотофакт

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