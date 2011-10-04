Сразу два ДТП произошли на мосту на улице Московской в Минске

В утренний час пик вначале неудачно встретились «Додж» и «Фольксваген».

Вначале неудачно встретились «Додж» и «Фольксваген». Машины, ехавшие позади, начали притормаживать и вскоре произошло ещё одно столкновение. На этот раз «паровозиком» выстроились три красных иномарки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Шеин, старший инспектор ОГАИ РУВД Октябрьского района:

Водители, едущие сзади, не учитывают скорость своего автомобиля, а также особенности дорожного покрытия, которое с утра было мокрым. И не учитывают дистанцию до движущейся впереди автомашины.