Пьяный водитель превратил свой автомобиль в передвижную рюмочную

Банкет закончился ДТП.

Шофёр, будучи подшофе, въехал в машину, стоящую на светофоре на улице Маяковского. По словам сотрудников ГАИ, из салона водитель буквально вывалился.

После освидетельствования оказалось, что в крови нарушителя спиртного на 3 промилле, что соответствует приблизительно бутылке водки. К слову, «беленькую» с закуской автомобилист с 34-летним стажем употреблял прямо на ходу.

Между тем, с начала года в Минске по вине пьяных водителей произошло полсотни ДТП, в которых пострадали люди. Хотя это на 10 происшествий меньше, чем в прошлом году, всё же статистика даже после ужесточения мер к нетрезвым водителям, сильно не изменилась. Напомню, что с 2007 года пьянка за рулём может обернуться тремя годами лишения прав и штрафом до 35 базовых величин. Если нетрезвый водитель стал причиной ДТП, то штраф может вырасти еще на 20 базовых, а если авария с жертвами, то водителю не избежать уголовной ответственности.