Прямой эфир

В Бобруйске мальчик остался жив после двойного наезда на пешеходном переходе

12 октября 2009 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Второклассник пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу днем в воскресенье, 11 октября.

23-летний водитель ВАЗа не пропустил ребенка, машина сбила мальчика, после чего на маленького пешехода наехал другой автомобиль. К счастью, ребенок остался жив, с травмами головы и конечностей он доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

Двойной наезд на пешехода случился в выходные и в Минске. Поздно вечером в воскресенье на ул. Богдановича была сбита переходившая дорогу женщина, после этого ее переехала еще одна машина. На этот раз травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась на месте аварии, сообщает БЕЛТА.

# Аварии # авто

Другие новости рубрики

Все новости
12 октября 2009 08:26

ДТП на Слуцком шоссе

09 октября 2009 18:52

Сальто в воздухе в дуэте со светофором

07 октября 2009 19:04

Водитель «Ниссана» стал шлагбаумом на пути потока машин