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Пьяный водитель маршрутки врезался в Минске в троллейбус

19 ноября 2010 13:20
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Авария произошла сегодня утром около 8:40 на перекрестке улиц Рафиева и Есенина. Водитель Ford Transit двигался по ул. Рафиева со стороны ул. Слободской. Он подъехал к перекрестку с ул. Есенина и врезался в притормозивший на красный сигнал светофора троллейбус. В маршрутке пассажиров не было. В троллейбусе никто не пострадал.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, они не смогли даже опросить водителя маршрутки: он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, в руках была бутылка со спиртным. Его не удалось привести в чувства и пришлось вызвать «скорую», сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

# Аварии

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