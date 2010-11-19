Пьяный водитель маршрутки врезался в Минске в троллейбус

Авария произошла сегодня утром около 8:40 на перекрестке улиц Рафиева и Есенина. Водитель Ford Transit двигался по ул. Рафиева со стороны ул. Слободской. Он подъехал к перекрестку с ул. Есенина и врезался в притормозивший на красный сигнал светофора троллейбус. В маршрутке пассажиров не было. В троллейбусе никто не пострадал.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, они не смогли даже опросить водителя маршрутки: он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, в руках была бутылка со спиртным. Его не удалось привести в чувства и пришлось вызвать «скорую», сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».