Российские фальшивомонетчики на скорости 170 км/ч пытались уйти от белорусской ГАИ

Вчера ночью в пригороде Орши на трассе Брест — Москва сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Минска были задержаны трое граждан РФ, которые подозреваются в сбыте фальшивых российских рублей на территории белорусской столицы, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Молодые люди пытались скрыться от сотрудников милиции на BMW на большой скорости (которая превышала 170 км/ч), направляясь к границе с Россией.

Двое братьев, а также их приятель были задержаны в автомашине BMW, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Сотрудники минской службы по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Оршанского района смогли остановить их, рассказали в ГУВД. Никто не пострадал.

По данным управления по раскрытию тяжких экономических преступлений ГУВД, злоумышленники, начиная с 8 октября, активно сбывали поддельные купюры Центробанка РФ на территории Минска. На сегодняшний день известно о сбыте трех поддельных купюр достоинством 1000 рублей ЦБ РФ и 34-х купюр номиналом 5000 рублей ЦБ РФ. Но, как говорят в УРТЭП ГУВД, это, скорее всего, далеко не окончательная цифра. Кроме того, в автомашине задержанных оперативники обнаружили и изъяли еще 177 поддельных купюр достоинством 5000 рублей ЦБ РФ, сообщает www.ctv.by.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.