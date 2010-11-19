Большинство водителей в Минске возят в машине неисправные огнетушители

Почти каждый водитель считает, что уж его-то машина точно не загорится. А огнетушитель нужен исключительно для прохождения техосмотра. Поэтому предварительные итоги совместной акции ГАИ и МЧС в Минске — довольно предсказуемые: у большинства водителей огнетушителей либо нет вообще, либо их уже давно надо было перезарядить.

Павел Филимонов, старший инспектор Советского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Почему-то многие считают, что современные, недавно выпущенные автомобили не горят, хотя это не так. Сотрудники МЧС в Минске в среднем прибывают на место происшествия в течение пяти минут. Но за это время машина может выгореть полностью. Часто люди при тушении допускают ошибку: при возгорании в моторном отсеке резко открывают капот. После притока воздуха пламя разгорается еще больше. Нужно сначала немного приоткрыть капот, направить туда раструб огнетушителя, погасить пламя, а потом уже открыть капот полностью и потушить огонь. Если же очаг возгорания находится в зоне бензобака, надо вызвать МЧС и отойти на безопасное расстояние, предупредив окружающих.

В МЧС советуют покупать углекислотные огнетушители объемом 2—3 литра. Это, по словам спасателей, позволит потушить возгорание, и потом не придется отмывать кузов (как в случае с порошковым огнетушителем). Раз в два года их нужно перезаряжать, а время от времени следить за давлением, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

По статистике чаще всего возгорания автомобилей происходят из-за короткого замыкания электропроводки и неисправностей топливной системы. Такие происшествия фиксируются в Минске каждые два-три дня.