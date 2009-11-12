Пьяный автослесарь на угнанном автомобиле протаранил пост охраны консульства

Охранник литовского консульства в Гродно успел выскочить из будки на рев мотора, не растерялся и задержал нарушителя.

Охранник получил травму живота. Как выяснилось, в момент аварии 28-летний авторемонтник не имел водительских прав и был нетрезв. Теперь любителю ночных гонок придется ремонтировать не только угнанный автомобиль, но и постовое помещение консульства. Кроме того, ему грозит штраф. А по факту угона машины возбуждено уголовное дело.

Михаил Козлов, инспектор ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Составлено четыре административных протокола, заведено уголовное дело по ст. 214 ч. 1 УК РБ — угон транспортного средства. Теперь ему грозит ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Алексей Швабович, директор станции техобслуживании:

Это ситуация повергла меня в шок. Работник уже уволен, со всеми остальными проведена разъяснительная беседа. Ужесточен контроль, с понедельника на мастерских будет дежурить сторож.