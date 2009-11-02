Старшеклассник-водитель сбил ровесника-пешехода

Авария произошла в Любанском районе. Ученик 11 класса одной из минских школ, не имея водительского удостоверения, решил прокатиться.

В два часа ночи, подъезжая к деревне Городятичи, он сбил 17-летнего парня, который шел попутно. Лихач бросил жертву на дороге и скрылся с места преступления. Однако спустя полтора часа его задержала милиция.

Пострадавшего доставили в больницу. У подростка перелом шейки бедра. Взрослых, как и правоохранителей, теперь интересует вопрос: как в такое позднее время оба школьника оказались на дороге.

Станислав Соловей, старший инспектор управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Известно, что машину «Жигули» он с другом купил несколько месяцев назад, чтобы просто кататься. Что послужило основной причиной трагедии, будет выясняться, но, возможно, это неисправная тормозная система.

А в Кобринского районе 40-летняя пассажирка выпала из салона микроавтобуса. Автомобиль ехал по деревне Оса. Во время поворота правая дверца кабины внезапно открылась, и женщина оказалась прямо на проезжей части. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

По обоим фактам ДТП возбуждены уголовные дела. Сейчас проводится следствие. Но уже известно, что если вину водителя микроавтобуса докажут, то есть его УАЗ окажется неисправным, то мужчине грозит до пяти лет заключения.