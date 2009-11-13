На дорогах получают увечья около 100 тысяч белорусов

На начало 2009 года от возможных несчастных случаев на дороге обезопасило себя чуть больше 1% белорусов, а свои машины — 99% автовладельцев.

Правда, популярного во многих странах страхования отдельных частей тела (например, рук-ног от переломов на зиму) у нас пока нет. Причина в том, что отсутствует соответствующая статистика, объясняют в Белгосстрахе. Кроме того, на практике бывает очень сложно установить причинно-следственную связь между, например, гололедом и полученной травмой.

В то же время многие наши компании стали практиковать договоры страхования детей, которые предусматривают выплату как раз при переломах, вывихах, ушибах и обморожениях. Так что варианты для желающих подстраховаться есть. Тем более что по данным НИИ травматологии, в стране каждый год на дорогах калечатся около 100 тысяч человек, пишет «Народная газета».