Аварии в Минске из-за тумана

Женщины так и не смогли определиться, кому из них горел зеленый, а кому красный свет.

Синоптики успокаивают – для ноября это не аномалия, а скорее норма. До рекорда еще далеко – в 1986 году туман окутывал столицу целых 20 дней!

В ближайшие сутки в нашем городе сохранится лондонская погода, а значит —плохая видимость на дорогах.

Между тем, официальная статистика утверждает: число ДТП за последнюю неделю снизилось – водители стали осторожней. Основная причина аварий не погодные условия, а элементарная невнимательность.

Классический случай произошел сегодня на перекрестке улиц Аранской и Маяковского. Женщины за рулем иномарок так и не смогли определиться, кому из них горел зеленый, а кому красный свет. Пострадавшее авто теперь окажется на свалке, а его хозяйка – в больнице с переломом ноги.