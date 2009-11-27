В большинстве смертельных ДТП в Минске виноваты водители

За 10 месяцев в Минске произошло 486 наездов на пешеходов, 43 человека погибли, 464 ранены. При этом в 316 ДТП, в которых 20 человек погибли и 39 ранены, виноваты водители.

Начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Жанна Тройно:

— Если судить по цифрам статистики, то по вине водителей происходит более 50 процентов ДТП с участием пешеходов. И эта проблема постоянно находится в центре внимания сотрудников Госавтоинспекции. Водители, остановленные за подобные нарушения, как правило, объясняли свои действия тем, что очень спешат. Но такие причины от наказания, как известно, не освобождают.

В Правилах дорожного движения четко записано, что при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки. Это позволит сориентироваться в дорожной ситуации, вовремя затормозить и избавить себя и других от ненужных проблем. Ведь пешеход может неожиданно появиться на дороге и из-за стоящего транспорта. Даже при невысокой скорости среагировать водителю в таком случае бывает очень непросто. А дети и подростки нередко выбегают на дорогу и не смотрят по сторонам.

Не менее беспечны и взрослые. Некоторые, в том числе и пожилые бабушки с дедушками, прокладывают себе маршруты через оживленную улицу, хотя поблизости есть пешеходный переход.

В среднем за сутки в столице к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов привлекается примерно 100–150 водителей, пишет «НГ».