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Гомель: мотоцикл без водителя сбил двух 20-летних девушек на тротуаре

13 марта 2015 11:55
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Новости Беларуси. Автомобиль «Субару-Форестер» при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулся с мотоциклом «Хонда». От удара мотоцикл отбросило вправо.

Пресс-служба управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
После столкновения мотоцикл «Хонда» отбросило вправо, где он совершил наезд на бордюрный камень, от удара о который водитель мотоцикла упал с него на проезжую часть, а мотоцикл продолжил самопроизвольное движение за пределы проезжай части, где совершил наезд на двух 20-летних девушек-пешеходов, двигавшихся по тротуару в направлении ул. Каменщикова.

В больницу госпитализировано трое пострадавших: водитель и двое пешеходов. Одна из девушек находится в тяжелом состоянии.

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Двухколесная машина несколько раз перевернулась и загорелась.

Пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Стало известно, что байком управлял мужчина, лишённый прав.

# авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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