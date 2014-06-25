Легковушка на большой скорости вылетела с дороги и повисла на дереве в Гомельской области. 1 человек погиб, 4 ранены

Новости Беларуси. Страшная авария под Гомелем. Легковой автомобиль на большой скорости вылетел с дороги и буквально повис на дереве. В салоне находилось 6 человек, в том числе 4-летний ребенок. Водитель погиб, четверо пассажиров госпитализированы.

Сообщение в МЧС о ДТП поступило 25 июня около 7 утра. При этом не исключено, что сама авария произошла несколькими часами ранее и люди все это время оставались в салоне, пока машину не заметили.

Сейчас все обстоятельства аварии уточняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Приблизительно в четыре часа утра иномарка, под завязку загруженная двигалась по второстепенной дороге. Здесь она должна была повернуть направо и уйти на Гомель. Но вместо этого автомобиль на полном ходу ушёл прямиком в лес.

На какой скорости двигалась машина, можно только догадываться. Небольшая иномарка сквозь кусты пролетела более 50 метров вглубь леса. Увидеть её с дороги было просто нереально.

Сос Гоарян, очевидец ДТП:

Скорые ехали 4-5 машин с людьми. Дальше не знаю, что там. Машины вообще не видно было.

На момент аварии в машине находилось семь человек. Водитель, он погиб от полученных травм на месте, пятеро взрослых пассажиров и четырехлетняя девочка. Однако рассказать, что предшествовало трагедии на данный момент никто из них не в состоянии.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

На сегодняшний день мы не можем досконально точно ответить, во сколько именно произошло это ДТП, потому что когда от пассажиров автомобиля в экстренные службы стали поступать звонки с просьбой о помощи, очень долго невозможно было установить, где же находится автомобиль. Объяснения были сбивчивые и непонятные. Более подробно узнать обстоятельства совершенного ДТП можно будет после опроса потерпевших, после того, как их физическое состояние улучшиться. Пока следователи проводят все необходимые действия в рамках проверки.

Все шесть пассажиров после того, как спасатели разрезали специнструментом искореженную машину, были незамедлительно доставлены в больницу. Нескольким из них потребовалось безотлагательная хирургическая помощь.

Сергей Мурашко, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Гомельской областной клинической больницы:

К нам поступило шесть человек. Один из них ребенок. Три человек в тяжелом состоянии находятся у нас. Три человека в травматологическом отделении. Состояние в настоящее время тяжелое, но стабильное.

По неофициальной информации все молодые люди, находившиеся в автомобиле — это одна компания друзей: все вместе они отдыхали на даче и в какой-то момент по непонятной пока причине решили отправиться в Гомель. Уже установлена личность водителя. Кстати, иномарка ему не принадлежала, нет владельца авто и среди пострадавших.

Ольга Резвякова начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского Облисполкома:

За рулём автомобиля был находился 21-летний гомельчанин. Водительское удостоверение в отделениях ГАИ он не получал. В каком состоянии он находился на момент ДТП покажет судмедэкспертиза.

Как нам сообщили в Следственном комитете: погибший бесправник на той самой иномарке был остановлен инспектором ГАИ где-то за 9-10 часов до совершения им аварии. Инспектору молодой человек показался нетрезвым, но от медицинской экспертизы отказался. Об этом свидетельствует составленный протокол. Дальнейшие события, предшествовавшие аварии, будут установлены в ходе проверки. Уголовное дело пока не возбуждалось.