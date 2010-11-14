Клинт Иствуд: В мире много великих автомобилей, но «Jaguar» делает самые красивые из них

«Из всего того, что создано руками человека, автомобиль больше всего похож на живое существо». Это знаменитое высказывание сэра Уильяма Лайонса, в далеком 1935 году показавшего публике первый «Jaguar». Именно этому человеку обязаны «жизнью» все машины с дикой кошкой на капоте.

В этом году легендарный конструктор роскошных и спортивных автомобилей празднует свое 75-летие – к солидной дате британцы приурочили ряд торжественных мероприятий.

Итак, перенесемся на мгновение в теплую и солнечную Калифорнию, местечко Каса Пальмеро. Здесь собрались владельцы 12 родстеров «Jaguar XKSS» для участия в самом грандиозном пробеге таких машин, ведь всего их было собрано только 16. Эта машина наряду с культовым купе «E-Type» – заветная мечта любого автомобильного коллекционера. Так, один из «XKSS» принадлежал актеру и легендарному гонщику Стиву Маккуину, который, однажды продав его, вскоре затосковал и выкупил обратно. Он так отозвался о своем любимце: «Я любил тот «Jaguar», но ездил на нем слишком быстро».

После совершения круга почета по знаменитому гоночному кольцу Лагуна-Сека участники ралли ретро-машин «Jaguar» направились в еще одно теплое калифорнийское местечко – Пеббл-Бич, прямиком на Конкурс автомобильной красоты, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Здесь состоялся показ концептуального седана «XJ75 Platinum Concept». Созданного, разумеется, в честь 75-летнего юбилея конструктора.

Это особенный автомобиль. Экстерьер основан на контрасте черного и белого, что придает его облику особый шарм. Он вобрал в себя все лучшее из истории «Jaguar». Конечно, границы технологий, роскоши и стиля расширятся, но «Jaguar» будет продолжать создавать машины, дизайн которых заставит обернуться.

Сегодняшние «лица» «Jaguar» – седаны «XF» и «XJ», а также купе «XK». И если кто-то думает, что они годятся только для лордов, неторопливо объезжающих свои владения, то ошибается. Взять, к примеру, «юбилейный» «XKR 175 Limited Edition» – это 522 л.с., 4,5 секунды разгона до сотни и серьезное испытание для вестибулярного аппарата.

Клинт Иствуд, американский актер, режиссер:

В мире много великих автомобилей, но «Jaguar» делает самые красивые из них. У этих машин просто потрясающий дизайн!