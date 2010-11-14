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«GranTurismo MC Stradale» от «Maserati» – гоночный автомобиль для езды по дорогам общего пользования

14 ноября 2010 10:48
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На нем запросто можно прохватить по трассе, как это делает Андреа Бертолини, трехкратный триумфатор чемпионата «FIA GT». А потом, как ни в чем не бывало, – прямо с трека попасть на обычные городские улочки. Остановиться, отдышаться и расслабиться за чашечкой кофе в уютном кафе.

Такую вот уникальную возможность своему счастливому обладателю подарит новейший «GranTurismo MC Stradale» конструкторов «Maserati». Это купе – самая быстрая, легкая и мощная машина, которую украшает знаменитый «трезубец». И уколоть он может ну очень сильно, ведь речь идет о практически гоночном автомобиле, который можно легально использовать на дорогах общего пользования.

GranTurismo MC Stradale

GranTurismo MC Stradale

Логотип GranTurismo MC Stradale на диске

Приставка «Stradale» в названии не случайна – в переводе с итальянского это слово значит «улица». И внимание «GranTurismo MC Stradale» на улицах гарантировано. Во-первых, благодаря грозному аэродинамическому обвесу. По сравнению с гражданским купе «GranTurismo S» автомобиль не узнать.

Агрессивные бамперы, вентиляционные прорези в передних крыльях, спойлер на крышке багажника и оригинальный диффузор с врезанными в него круглыми патрубками выхлопной системы – новинка напоминает кубковый болид «MC Trofeo» не только индексом из двух заглавных букв.

Под капотом – мотор V8 объемом 4,7 л. Инженеры переписали ему электронную программу управления, в результате чего отдача достигает внушительных 450 л.с. Пару ему составляет 6-ступенчатая роботизированная «механика» с гоночными настройками, «перещелкивающая» передачи за 60 миллисекунд. Массу автомобиля удалось снизить на 110 кг – в том числе и за счет демонтажа задних кресел. Действительно, лишняя парочка живого «балласта» на «MC Stradale» ни к чему. В распоряжении водителя и переднего пассажира – облегченные кресла из карбона, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

GranTurismo MC Stradale

GranTurismo MC Stradale

GranTurismo MC Stradale

GranTurismo MC Stradale

GranTurismo MC Stradale

Каждого водителя «страдальной» «Maserati» итальянские мастера будут обучать по трем специальным гоночным программам – это, видимо, для того, чтобы на улицах все было спокойно.

Как бы там ни было, но «MC Stradale» вызывает бурные и сугубо положительные эмоции.

# авто

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