«GranTurismo MC Stradale» от «Maserati» – гоночный автомобиль для езды по дорогам общего пользования

На нем запросто можно прохватить по трассе, как это делает Андреа Бертолини, трехкратный триумфатор чемпионата «FIA GT». А потом, как ни в чем не бывало, – прямо с трека попасть на обычные городские улочки. Остановиться, отдышаться и расслабиться за чашечкой кофе в уютном кафе.

Такую вот уникальную возможность своему счастливому обладателю подарит новейший «GranTurismo MC Stradale» конструкторов «Maserati». Это купе – самая быстрая, легкая и мощная машина, которую украшает знаменитый «трезубец». И уколоть он может ну очень сильно, ведь речь идет о практически гоночном автомобиле, который можно легально использовать на дорогах общего пользования.

Приставка «Stradale» в названии не случайна – в переводе с итальянского это слово значит «улица». И внимание «GranTurismo MC Stradale» на улицах гарантировано. Во-первых, благодаря грозному аэродинамическому обвесу. По сравнению с гражданским купе «GranTurismo S» автомобиль не узнать.

Агрессивные бамперы, вентиляционные прорези в передних крыльях, спойлер на крышке багажника и оригинальный диффузор с врезанными в него круглыми патрубками выхлопной системы – новинка напоминает кубковый болид «MC Trofeo» не только индексом из двух заглавных букв.

Под капотом – мотор V8 объемом 4,7 л. Инженеры переписали ему электронную программу управления, в результате чего отдача достигает внушительных 450 л.с. Пару ему составляет 6-ступенчатая роботизированная «механика» с гоночными настройками, «перещелкивающая» передачи за 60 миллисекунд. Массу автомобиля удалось снизить на 110 кг – в том числе и за счет демонтажа задних кресел. Действительно, лишняя парочка живого «балласта» на «MC Stradale» ни к чему. В распоряжении водителя и переднего пассажира – облегченные кресла из карбона, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Каждого водителя «страдальной» «Maserati» итальянские мастера будут обучать по трем специальным гоночным программам – это, видимо, для того, чтобы на улицах все было спокойно.

Как бы там ни было, но «MC Stradale» вызывает бурные и сугубо положительные эмоции.