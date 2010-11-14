Чемпионат Беларуси 2010 года по авторалли завершился на Браславских озерах

По ходу этапа «Браслав Jaf Tea ралли» участники преодолели девять гравийных спецучастков общей протяженностью 81,4 км. Весь маршрут этапа – 221,4 км. Участие приняли представители Беларуси, Литвы, России и Украины.

Победу в «браславском» этапе праздновали Витаутас Швядас и Томас Бальжекас (Mitsubishi Evo). Второе место заняли Рамунас Чапкаускас и Томас Шипкаускас (Mitsubishi Evo), а замкнул тройку призеров абсолютного зачета и класса Б12 украинский экипаж Валерия Горбаня и Евгения Леонова (Mitsubishi Evo), показавший в гонке второй результат, но получивший штраф за касание ретардера.

Определились также призеры всего чемпионата Беларуси. Первое место в абсолютном зачете и классе Б12 досталось украинскому экипажу Владимира Петренко и Дмитрия Яровенко. Второе место в общем зачете и первое в классе Б11 сохранили Анатолий Шимаковский и Игорь Макарчук. Третьим в «абсолюте» стал экипаж Юрия Грищенкова и Дениса Ревяко. Победителем в классе Б10 стали Сергей Ющик и Роман Ширнюк.

Стоит отметить, что первый и второй этапы чемпионата Беларуси проходили также на территории Браславских озер. В первой гонке победу одержал экипаж Юрия Грищенкова и Дениса Рвяко из Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А обладателем первого место на втором этапе стал украинский экипаж в составе Влоадимира Петренко и Дмитрия Яровенко.