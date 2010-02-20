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Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

20 февраля 2010 16:42
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В то время как опасность набирает высоту, минчане о безопасности даже и не задумываются. Правда, до тех пор, пока она в прямом смысле не постучится в окна.

Вот как сейчас на Дорошевича:  машина – на ходу, вверху - метровый айсберг и вдруг - на тебе: вместо стекла осколки.

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У меня и сейчас все трясется внутри. Могла быть на этом месте я. Потому что буквально минуту назад, минуты даже прошло, как я прошла вот здесь.
Сосулька ударила по крыше, когда машина разворачивалась, чтобы выехать.
Висели по метра два, наверное, сосульки. Огромнейшие такие – страшно, когда такие вещи висят над головой!
 
Кому же придётся платить по счетам – водителю или коммунальщикам – покажет экспертиза.

Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

Продолжение скользкая тема получила буквально час назад. На улице Комсомольской огромная четырехметровая глыба льда, сорвавшись с крыши пятиэтажного дома, смяла припаркованный у подъезда автомобиль. К счастью, люди не пострадали. Владелец машины всего на два часа оставил своего железного коня во дворе, а вернулся уже к груде металлолома.

На улице Комсомольской огромная четырехметровая глыба льда, сорвавшись с крыши пятиэтажного дома, смяла припаркованный у подъезда автомобиль.

# Аварии # авто # Фотофакт

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