Фото. На Дорошевича в Минске кусок льда, упавший с крыши, жутко покромсал Мазду

В то время как опасность набирает высоту, минчане о безопасности даже и не задумываются. Правда, до тех пор, пока она в прямом смысле не постучится в окна.

Вот как сейчас на Дорошевича: машина – на ходу, вверху - метровый айсберг и вдруг - на тебе: вместо стекла осколки.

Прохожие:

У меня и сейчас все трясется внутри. Могла быть на этом месте я. Потому что буквально минуту назад, минуты даже прошло, как я прошла вот здесь.

Сосулька ударила по крыше, когда машина разворачивалась, чтобы выехать.

Висели по метра два, наверное, сосульки. Огромнейшие такие – страшно, когда такие вещи висят над головой!



Кому же придётся платить по счетам – водителю или коммунальщикам – покажет экспертиза.

Продолжение скользкая тема получила буквально час назад. На улице Комсомольской огромная четырехметровая глыба льда, сорвавшись с крыши пятиэтажного дома, смяла припаркованный у подъезда автомобиль. К счастью, люди не пострадали. Владелец машины всего на два часа оставил своего железного коня во дворе, а вернулся уже к груде металлолома.