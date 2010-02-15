Фото. Железнодорожная катастрофа в Бельгии: эксперты рассматривают две версии – ошибка диспетчера и сбой системы управления

По предварительным данным, погибло 27 человек. Десятки ранены.

Лобовое столкновение пассажирских поездов произошло в утренний час-пик недалеко от Брюсселя. Удар был такой силы, что первые вагоны налетели друг на друга, остальные перевернулись.

На месте ЧП продолжают работать спасатели и врачи. Большинство пострадавших доставлены в ближайшие больницы.

Очевидцы:

- Даже не знаю, что произошло. Мы почувствовали очень сильный удар. Все кругом полетело — люди, багаж, сидения. Это было ужасно.

- Поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок. Это было шоком. Я думал, что уже не выживу.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Точные причины аварии пока неизвестны. Эксперты рассматривают две версии – ошибка диспетчера и сбой системы управления, из-за чего два поезда оказались на одном пути. Кроме этого, катастрофа произошла в условиях плохой видимости. Шел сильный снег. К тому же из-за морозов могли обледенеть рельсы. Возможно, поэтому машинисты и не успели вовремя затормозить.

Сейчас железнодорожное движение в Бельгии почти полностью парализовано, на месте трагедии продолжают работать спасатели. Некоторых из пассажиров пришлось извлекать из искорёженных вагонов с помощью спецоборудования.

Лодевейк де Витте, губернатор Фламандского брабанта:

В этой катастрофе погибло много людей, также много раненых. Медицинская помощь оказывается не только тем, кто получил физические травмы, но и тем кто пережил шок. Здесь создан оперативный штаб, откуда мы координируем все наши действия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Королю бельгийцев Альберту II, родным и близким погибших в результате железнодорожной аварии, произошедшей в пригороде Брюсселя и повлёкшей многочисленные человеческие жертвы.