Два человека погибли в ДТП в Гродненской области

На пустынной дороге в Свислочском районе не разминулись легковая машина и грузовик.

По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулем и автомобиль выехал на встречную полосу. Водитель молоковоза пытался уйти от удара, съехал на обочину и даже успел полностью остановиться. Однако, столкновения не избежал.

– Удар пришёлся в платформу цистерны. В результате ДТП водитель погиб на месте: он оказался зажат в салоне. Погиб и пассажир, сидевший на переднем сиденье. Женщину выбросило из автомобиля. Ещё три человека госпитализированы. Медики оценивают их состояние как тяжелое, – сказал старший инспектор УГАИ УВД Гродненского облисполкома Олег Дук.