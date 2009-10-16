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Два человека погибли в ДТП в Гродненской области

16 октября 2009 13:31
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На пустынной дороге в Свислочском районе не разминулись легковая машина и грузовик.

По предварительной версии, водитель иномарки уснул за рулем и автомобиль выехал на встречную полосу. Водитель молоковоза пытался уйти от удара, съехал на обочину и даже успел полностью остановиться. Однако, столкновения не избежал.

– Удар пришёлся в платформу цистерны. В результате ДТП водитель погиб на месте: он оказался зажат в салоне. Погиб и пассажир, сидевший на переднем сиденье. Женщину выбросило из автомобиля. Ещё три человека госпитализированы. Медики оценивают их состояние как тяжелое, – сказал старший инспектор УГАИ УВД Гродненского облисполкома Олег Дук.

авария ДТП Свислочский район

авария ДТП Свислочский район

авария ДТП Свислочский район

авария ДТП Свислочский район

авария ДТП Свислочский район

авария ДТП Свислочский район

авария ДТП Свислочский район

# Аварии # авто # Фотофакт

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