ДТП под Логойском: погибли четыре человека

Сразу три машины столкнулись на трассе Минск-Витебск.

Под колёсами фуры погибли 4 человека, в том числе и четырехлетняя девочка. Подросток – с тяжёлыми травмами в больнице.

По словам очевидцев, на встречную полосу вынесло «Фольксваген». Здесь он столкнулся с автомобилем БМВ, который в итоге попал под фуру. Удар был настолько сильным, что спасателям пришлось автогеном разрезать иномарку.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник ДТП задержан. Одна из предварительных причин аварии – сильная жара.

UPD: умер подросток, которого с тяжёлыми травмами доставили в больницу