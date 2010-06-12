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ДТП под Логойском: погибли четыре человека

12 июня 2010 17:57
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Сразу три машины столкнулись на трассе Минск-Витебск.

Под колёсами фуры погибли 4 человека, в том числе и четырехлетняя девочка. Подросток – с тяжёлыми травмами в больнице.

По словам очевидцев, на встречную полосу вынесло «Фольксваген». Здесь он столкнулся с автомобилем БМВ, который в итоге попал под фуру. Удар был настолько сильным, что спасателям пришлось автогеном разрезать иномарку.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый виновник ДТП задержан. Одна из предварительных причин аварии – сильная жара.

UPD: умер подросток, которого с тяжёлыми травмами доставили в больницу

ДТП под Логойском: погибли четыре человека

ДТП под Логойском: погибли четыре человека

ДТП под Логойском: погибли четыре человека

ДТП под Логойском: погибли четыре человека

ДТП под Логойском: погибли четыре человека

# Аварии # авто # Фотофакт

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