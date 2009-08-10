Лопнувшее колесо закончилось аварией и пробкой на минской кольцевой

Около получаса на главной магистрали была километровая пробка. По предварительной версии, машины не превысили скорость. Сейчас следствие устанавливает виновника. Ему может грозить штраф от четырех до двадцати базовых величин.
- Водитель автомашины Митсубиши двигался по МКАД со стороны Громова в направлении Шаранговича. У водителя лопнуло одно из колес, после чего он ударил машину Форд, которая двигалась по первому ряду. От удара Форд развернуло, машина ударила в турникетное ограждение. В ДТП пострадавших нет, - Александр Минчуков, инспектор УГАИ Московского РУВД Минска