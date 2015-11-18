«Боялся ответственности»: в Ивацевичах школьника за рулем Audi остановили стрельбой

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой в Ивацевичах. Инспекторы контролировали безопасность дорожного движения, когда со стороны улицы Освобожденной выехал автомобиль Audi-80.

Инспектор подал водителю сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал.

Пресс-служба ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Сотрудниками ГАИ было организовано преследование с включением световой и звуковой сигнализации, через громкоговорящее устройство инспектор неоднократно высказывал водителю требование об остановке, на что тот не реагировал и на большой скорости продолжал скрываться. В ходе преследования нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации по маршруту движения, представляя реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Двигаясь по ул. Гамолицкого, в районе перекрестка с ул. Солнечной, инспектор ГАИ предупредил водителя «Ауди» о возможности использования оружия для остановки транспортного средства, но водитель не поддавался и продолжал ускоряться.

Сотрудник ГАИ произвел два предупредительных выстрела вверх – водитель Audi продолжил движение. Инспектор выстрелил по заднему левому колесу четыре раза. Только пробитое колесо остановило нарушителя.

Как выяснилось, за рулем иномарки находился 17-летний учащийся одной из школ города.

На вопрос, почему он скрывался от ГАИ, юноша ответил: «Боялся ответственности. Ранее уже привлекался за вождение без прав и ДТП».

В отношении молодого водителя составлено шесть административных протоколов.