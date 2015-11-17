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На мосту через Днепр под Жлобином столкнулись 10 машин

17 ноября 2015 16:42
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Новости Беларуси. Массовая авария под Жлобином. С десяток автомобилей получили повреждения на мосту через Днепр. Неблагоприятная погода сыграла не на руку. На дороге образовался гололед. В итоге, по словам очевидцев, легковушки одна за одной врезались друг в друга. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ уже составили протокол в отношении должностного лица дорожных служб, которые нарушили правила содержания дорог в безопасном для движения состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области

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