На мосту через Днепр под Жлобином столкнулись 10 машин

Новости Беларуси. Массовая авария под Жлобином. С десяток автомобилей получили повреждения на мосту через Днепр. Неблагоприятная погода сыграла не на руку. На дороге образовался гололед. В итоге, по словам очевидцев, легковушки одна за одной врезались друг в друга. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ уже составили протокол в отношении должностного лица дорожных служб, которые нарушили правила содержания дорог в безопасном для движения состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.