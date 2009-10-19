Авария на трассе Гомель-Брянск

Жертв удалось избежать, однако, пострадавших пятеро, в том числе двое малолетних детей.

На дороге лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «Лада» и микроавтобус. Виновник ДТП - водитель минивена - отделался лишь лёгким испугом. Меньше повезло пассажирам легковушки.

- Водитель управлял микроавтобусом и не соблюдая дистанцию, прибегнул к экстренному торможению и манёвру поворот налево. В результате его автомобиль занесло и выбросило на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 2108, - пояснил Александр Курдесов старший госавтоинспектор отделения ГАИ Добрушского РОВД.

Очевидцы рассказывают, что вызвали МЧС, сломали двери автомобиля и вытащили пассажиров. Водителя достать не удалось, его извлекали из машины сотрудники МЧС. По трагическому совпадению сегодня ему исполнилось 35 лет. Его жена и семимесячный сын доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу, еще одна пострадавшая с подозрением на перелом позвоночника - в реанимации Добрушской центральной больницы.

- В общем-то, угрозы для жизни нет. Основные травмы - это ссадины и ушибы. У водителя, который забыл пристегнуться, сломано одно ребро, - рассказал Степан Руденок, заведующий хирургическим отделением Добрушской центральной районной больницы.