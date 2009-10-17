Трагедия на трассе Минск-Микашевичи

Под колесами машины погибли два человека. Дождь и изношенная резина стали причиной несчастья.

Мать и 12-летняя дочка шли по обочине, когда водитель встречной иномарки не справился с управлением и буквально вылетел с трассы. Именно в это время и именно на этом месте и оказались пешеходы. От удара 45-летняя женщина погибла на месте. Девочка – в машине скорой помощи по дороге в больницу. Результаты экспертизы подтвердили, что водитель был трезв. А вот по состоянию авто – серьезные замечания. Резина на «Мерседесе» мало того что летняя, вдобавок – абсолютно лысая.

Такие аварии на дороге не редкость. И чем сетовать на стечение обстоятельств, проще их предупредить. Но некоторые водители продолжают тянуть резину. И «переобувают» железных коней не по погоде, а по календарю. Важность процедуры понимают все, но в списке дел водителя, своевременная смена колес на первом месте не всегда. Как говорится, пока самого не коснется. «Авось пронесет» на трассе «Минск-Микашевичи» на этот раз не сработало. И дело 15 минут обернулось делом уголовным.