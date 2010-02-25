Новости по тегу #Мимы

Дочери Марсо недовольны, что Франция не помогла сохранить имущество одного из самых известных мимов в мире.
Пятнадцать театральных компаний из десяти стран мира представляли там свои премьерные, временами авангардные, постановки.
Туда съезжаются лучшие фокусники, клоуны и театральные актеры со всего мира.
Эта акция - ежегодная. В нынешнем мероприятии участвуют конкурсанты из Минска, Витебска и Гомеля.
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