Фото. Печальный аукцион художественных коллекций мима Марселя Марсо

Дочери Марсо недовольны, что Франция не помогла сохранить имущество одного из самых известных мимов в мире.

Марсель Марсо родился в Страсбурге в 1923 году как Марсель Менгель. Отец его погиб в концентрационном лагере. После Второй мировой войны артист стал известным. Марсель Марсо прославился, когда придумал образ фокусника Бипа, который открывал невидимые двери, попадал в невидимые капканы, танцевал танго с невидимками. Несколько поколений увлекались творчеством великого мима.

Рудольф Тесье, торговец:

Марсо прожил 84 года и незадолго до смерти, в 2007 году, стал банкротом. Все его художественные коллекции, да и вообще, имущество, пошли на аукцион.

Он не рассчитался с теми, кто ему одолжил деньги. Суд тянулся более двух лет, в результате присудил пустить имущество с молотка. Дочери Марсо, Камилла и Аурелия, недовольны фактом, что французское государство не помогло сохранить имущество артиста.

Камилла Марсо, дочь артиста:

Они отказались финансировать создание музея Марселя Марсо. Экономический кризис когда-нибудь пройдет, искусство же отца останется вечно. Нам больно наблюдать все это.

К сожалению, обратной стороной известности нередко является одинокая старость. Дети разлетаются, кто куда, приходят новые поколения, новые эпохи, новые формы искусства. Остаются воспоминания и немногочисленные старые фото.