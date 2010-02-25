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Фото. Печальный аукцион художественных коллекций мима Марселя Марсо

25 февраля 2010 15:44
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Дочери Марсо недовольны, что Франция не помогла сохранить имущество одного из самых известных мимов в мире.

Марсель Марсо родился в Страсбурге в 1923 году как Марсель Менгель. Отец его погиб в концентрационном лагере. После Второй мировой войны артист стал известным. Марсель Марсо прославился, когда придумал образ фокусника Бипа, который открывал невидимые двери, попадал в невидимые капканы, танцевал танго с невидимками. Несколько поколений увлекались творчеством великого мима.

Рудольф Тесье

Рудольф Тесье, торговец:
Марсо прожил 84 года и незадолго до смерти, в 2007 году, стал банкротом. Все его художественные коллекции, да и вообще, имущество, пошли на аукцион.

Он не рассчитался с теми, кто ему одолжил деньги. Суд тянулся более двух лет, в результате присудил пустить имущество с молотка. Дочери Марсо, Камилла и Аурелия, недовольны фактом, что французское государство не помогло сохранить имущество артиста.

Камилла Марсо, дочь артиста:
Они отказались финансировать создание музея Марселя Марсо. Экономический кризис когда-нибудь пройдет, искусство же отца останется вечно. Нам больно наблюдать все это.

Камилла Марсо

К сожалению, обратной стороной известности нередко является одинокая старость. Дети разлетаются, кто куда, приходят новые поколения, новые эпохи, новые формы искусства. Остаются воспоминания и немногочисленные старые фото.

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

Аукцион художественных коллекций Марселя Марсо

 

# Культура # Мимы

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