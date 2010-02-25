Фото. Международный фестиваль театров пантомимы в Лондоне

Пятнадцать театральных компаний из десяти стран мира представляли там свои премьерные, временами авангардные, постановки.

Стародавнее искусство мимов, пантомимы, еще живо. Об этом свидетельствует недавний международный фестиваль.

В течение всего января в Лондоне продолжался международный фестиваль пантомимы. Пятнадцать театральных компаний из десяти стран мира представляли там свои премьерные, временами авангардные, постановки. Сейчас видим отрывок спектакля с названием «Oper Opis», которое с латыни можно перевести как «Кто-то, что-то». Все это нелепое зрелище создали швейцарцы Мартин Циммерманн и Димитри де Перро.

Мартин Циммерманн и Димитри де Перро:

Нам нравится наблюдать, даже в трагическом мы пробуем отыскать комическое. Лучше горько смеяться, чем сладко плакать. Это наш жизненный принцип. А еще лучше: нужно уметь смеяться над собой.

Постановка объединяет танцы, визуальное искусство, музыку, и основана на талантах топовых молодых цирковых артистов. Интересно, что музыку во время спектакля играют живьем. У артистов есть возможность импровизировать, диджей тогда делает то же самое.

Кстати, пара постановщиков сотрудничают друг с другом уже 12 лет.

Мартин Циммерманн и Димитри де Перро:

В свое шоу мы приглашаем участвовать артистов, способных держаться на сцене, которая движется. Так и в жизни. Нередко появляется причина, чтобы переделать себя вновь, тогда нужно уметь импровизировать, или не получается ничего.

В спектакле как раз сцена, которая движется и является олицетворением неопределенности в жизни.

Современная пантомима вообще напоминает театр абсурда. Единственными британцами, которые получили на этом международном фестивале приз, стал «Цирк юных талантов» с постановкой «Мельница». На сцене построили большую, высотой 7 метров, мельницу. Колесо крутится, будто жизнь, а люди изображают свои мечты и эмоции на этом фоне, временами драматично, а временами непредсказуемо.