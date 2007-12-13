Вирус H5N1 на подступах к Беларуси

В больницах Гродно сегодня прошли специальные учения. Отрабатывались действия медперсонала при поступлении тревожного сигнала.

В приёмный покой одной из гродненских больниц обратилась местная жительница. Симптомы заболевания - подозрительные. Состояние девушки - крайне тяжёлое. В течение двух дней температура 38 и выше, озноб и общая слабость... Такую вводную получили гродненские медики во время учений по птичьему гриппу. Приёмный покой сразу же был закрыт для посетителей. Пациентку провели в закрытый бокс. В течение нескольких минут анализы крови были направлены в специальную лабораторию. Такая оперативность, уверяют врачи, совсем не лишняя.

Опасный вирус проявил себя в непосредственной близости от белорусских границ. И, хотя на таможенных пунктах пропуска усилен санитарный контроль, есть ещё желающие нелегально провести запрещённые продукты. Только за последние две недели на таможенном пункте пропуска "Брузги" изъято более 70 килограмм мяса.

В связи с выявлением всё новых случаев птичьего гриппа в соседней Польше, санитарный контроль на границе будет усилен. Штат ветинспекторов уже увеличен вдвое. Предупреждающую информацию получают и те, кто въезжает в Беларусь, и те, кто направляется за границу. Специалисты не исключают и введение штрафных санкций за нарушение правил провоза продуктов из птицы.