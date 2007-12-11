Задача медиков - предупредить болезнь

Большинство онкологических заболеваний белорусские медики выявляют на ранних стадиях. А это значит, что излечиться от рака можно полностью.

Рак - излечим, - утверждают белорусские онкологи. Ежегодно медики ставят не одну тысячу подобных диагнозов, и спасают сотни людей. В некоторых случаях, к сложнейшим операциям приходится привлекать не один десяток врачей.



Когда новые технологии побеждают онкологические заболевания. Хирурги-урологи Беларуси и Германии оперируют пациентов с раковыми образованиями в режиме реального времени.



Внимание камера, эндокамера, свет операционной лампы. Трансляция он-лайн - новшество в белорусской медицине. По одну сторону экрана - практики, по другую - пока теоретики. Со всех областных центов Беларуси на обучающий семинар приехали опытные врачи. Мастер-класс для них проводит хирург Мюнхенской клиники.



Дорогостоящее оборудование из Германии, на котором и проводится операция, уже установлено почти во всех крупных городах Республики. А это значит - уровень раковых заболеваний мочевого пузыря не только в объективе видеокамеры, а в поле пристального внимания белорусских медиков.



На четверть больных раком мочевого пузыря станет меньше. Медики утверждают - достижения белорусской медицины позволяют это сделать. Таких результатов достигнут с помощью современного немецкого оборудования и отечественного препарата "Аламин".



Это разработка белорусских ученых - аналог зарубежных препаратов. В свете ультрафиолета урологи с помощью эндо-камеры выявляют раковые образования и удаляют их. Операция занимает от 30 минут до 2 часов времени. Особенность такой процедуры - пациент во время операции может общаться с врачом. И спустя два дня больного отправляют почти здоровым домой.



На этом семинаре более 100 медиков увидели, как с помощью новых технологий доктор из Мюнхена провел операцию удаления раковых опухолей. И подобные операции без хирургического вмешательства будут проводиться в каждом областном центре страны, где уже установлено аналогичное оборудование.

