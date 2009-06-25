В Минске началась акция против рака молочной железы

На протяжении двух дней женщины смогут обследоваться в городских и ведомственных поликлиниках, а также городском онкодиспансере и получить рекомендации специалистов.

При необходимости медики проведут более глубокие методы диагностики.

- Мы намерены осмотреть и женщин, которые считают себя здоровыми, и женщин, которые имеют какую-то клиническую симптоматику, которую сами не могут объяснить и нуждаются в осмотре профессионала. В этот день мы сможем выявить фоновые заболевания, своевременно их пролечить и таким образом не допустить роста заболеваемости раком молочной железы, - полагает Зигмунд Гедревич, главврач Минского онкодиспансера, главный внештатный онколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома.