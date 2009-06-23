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В Минске появятся контейнеры для использованных батареек

23 июня 2009 11:28
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Новый проект предусмотрен программой обращения с твердыми коммунальными отходами.

Контейнеры для сбора использованных батареек в ближайшие годы будут установлены в магазинах, осуществляющих продажу бытовой техники, а также в ремонтных мастерских столицы.

Будет ли эта услуга платной, пока не решено. Некоторые составные части батареек после переработки планируется использовать вторично - в качестве добавки в строительные материалы.

Экологи считают, что недопустимо выбрасывать отслужившие свой срок батарейки на свалки. Элементы питания содержат кислоту и тяжелые металлы. Не менее вредны для природы и аккумуляторы мобильных телефонов, сообщает «Минск-Новости»

# Здоровье

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