В Бресте впервые проведена уникальная кардиологическая операция

Хирурги впервые провели протезирование сердечного клапана с одновременным аортокоронарным шунтированием.

Первым пациентом стал 68-летний мужчина. Хирурги обещают, уже через две недели он встанет на ноги.

Для брестских врачей эта операция — важный этап. Отныне они будут проводить практически весь комплекс кардиологических операций.

Юрий Островский, главный кардиохирург Министерства здравоохранения РБ:

Часть пациентов, наиболее сложных, будет отправляться в Минск, но основной контингент будет оперироваться здесь. Чтобы выполнить такое количество операций, которое нужно стране в областных центрах и создаются такие отделения — для того, чтобы кардиохирургическая помощь была доступной.