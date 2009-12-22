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В Бресте впервые проведена уникальная кардиологическая операция

22 декабря 2009 19:00
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Хирурги впервые провели протезирование сердечного клапана с одновременным аортокоронарным шунтированием.

Первым пациентом стал 68-летний мужчина. Хирурги обещают, уже через две недели он встанет на ноги.

Для брестских врачей эта операция — важный этап. Отныне они будут проводить практически весь комплекс кардиологических операций.

Юрий Островский, главный кардиохирург Министерства здравоохранения РБ:
Часть пациентов, наиболее сложных, будет отправляться в Минск, но основной контингент будет оперироваться здесь. Чтобы выполнить такое количество операций, которое нужно стране в областных центрах и создаются такие отделения — для того, чтобы кардиохирургическая помощь была доступной.

# Здоровье

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