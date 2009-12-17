Впервые в Беларуси одновременно прошли сразу три сложнейшие операции на открытом сердце

Их провели в Витебске белорусские и российские хирурги. В областной клинике была организована видеотрансляция и за работой ведущих специалистов могли наблюдать кардиологи со всех регионов Беларуси.

Все три пациента – мужчины, у каждого – серьезные болезни сердца. Самому молодому – чуть более сорока лет.

К слову, Витебск выбран местом проведения операций не случайно. Область в лидерах среди кардиохирургических отделений регионов страны.

Юрий Островский, главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

– Беларусь сейчас находится на очень приличном европейском уровне. Это только начало, потому, что в конечном итоге мы должны выйти на уровень около семи тысяч операций в год на сердце. Это будет достаточно для того, чтобы лист ожидания пациентов сократился до минимального предела – до трех месяцев.