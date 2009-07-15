Спасатели МЧС доставили в Минск из Гомеля донорское сердце

Ночью в столице провели уже шестую операцию по пересадке.

Пациентом стал 28-летний могилевчанин. Его состояние после трансплантации сердца медики оценивают как стабильное.

Донорский орган доставили из Гомеля на вертолете. В 4 утра он приземлился в аэропорту «Минск-1». Спасатели МЧС передали контейнер с сердцем экипажу Госавтоинспекции, который оперативно доставил его для пересадки в Республиканский научно-практический центр «Кардиология».

— У МЧС есть договорённость с Министерством здравоохранения Беларуси, согласно которому в случае необходимости, именно МЧС оказывает содействие в доставке донорских органов. Минувшей ночью поступил сигнал о том, что необходимо вылететь в Гомель и спустя 15 минут вертолёт МИ-8 МЧС Беларуси был уже в воздухе и в 4 часа 3 минуты он приземлился в аэропорту «Минск-1», — Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь.

— Вопрос пересадки сердца всегда в большей степени организационный, чем технический. Это взаимодействие служб, таких как Министерство чрезвычайных ситуаций, как автоинспекция – потому что нужно сопровождать машины, которые везут сердце. Поэтому мы сегодня это делаем быстро и благодарим эти службы за то что они оказывают нам всестороннее содействие, — Александр Мрочек, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология».