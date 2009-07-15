Шесть водоемов закрыты для купания в Брестской области

Наибольшее количество зон отдыха, на которые распространяется запрет на купание в водоемах, находится в Ляховичском районе.

Купание не рекомендовано в реке Ведьма в районе городского пляжа в Ляховичах, а также в реке Щара в зонах отдыха деревни Дарево и оздоровительного лагеря «Чайка». Под запрет также попало озеро Черное в Березовском районе и озеро Светиловское в Барановичах.

Основные причины, по которым не рекомендовано купание в этих местах, — неудовлетворительные результаты исследования проб воды по микробиологическим показателям. В деревне Велемичи Столинского района вынесен запрет на купание в озере Сятье из-за неблагоустроенности территории пляжа.

Всего в Брестской области нынешним летом купание разрешено в 102 местах массового отдыха.