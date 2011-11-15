Профосмотр каждый школьник должен проходить ежегодно в месяц своего рождения

Важно проводить углубленный осмотр школьников в поликлинике. Каких же специалистов необходимо посетить?

Оксана Некрасова, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

При оформлении ребенка в первый класс круг специалистов достаточно широк. Первоклассники проходят углубленный осмотр, который включает в себя осмотр врача-офтальмолога, невролога, отоларинголога, хирурга, и заключение о состоянии здоровья дает врач-педиатр. А уже в дальнейшем, в каждом возрастном периоде определен перечень специалистов, которых должен пройти ребенок в конкретном возрасте.

Обычно о том, что ребенку необходима справка о состоянии здоровья для школы, родители вспоминают где-то в августе, перед началом учебного года. Чтобы не создавать в детских поликлиниках ажиотаж, врачи предлагают озаботиться этим вопросом заблаговременно.

Людмила Кипцевич, заведующая педиатрическим отделением:

У нас практика такая: профосмотр каждый ребенок проходит в месяц своего рождения. Это способствует планомерности ведения работы, не создает ажиотаж и длинные очереди в поликлинике в летнее время и начале осени, когда все идут за справками. Ребенок с первой – второй группой зрения обязательно проходит лабораторное исследование, обязательно посещает врача-педиатра, обязательно проверяет зрение. При необходимости, если есть другие отклонения, проходит других специалистов: лора, хирурга. Потом на основании этих данных педиатр делает заключение о состоянии здоровья, все это фиксируется в справке о состоянии здоровья, которую потом приносят в школу.

В школах также имеются медицинские работники, готовые оказать необходимую помощь ученикам. Школьные врачи также следят за безопасностью проведения уроков физкультуры и безопасностью питания в школьной столовой.