Врач: Я бывал в клиниках в Европе — больница скорой помощи Минска ничем не отличается от европейской клиники

Новости Беларуси, Минск. В установке, которая называется «Хирург», вместо привычного скальпеля — луч лазера. Поток света на кончике инструмента работает с очень сложными участками внутренних органов. При этом, чтобы приникнуть глубоко внутрь тела, достаточно снаружи сделать небольшой надрез.

Глазами хирурга будет миниатюрная камера с подсветкой. Кроме того, существует так называемый щадящий режим операции, при котором заживляемость ран после действия лазера ускоряется. За последние пять лет на таком оборудовании уже прооперировано три тысячи человек.

Вячеслав Ильин, начальник отдела стратегического развития и проектного сопровождения белорусского научно-производственного предприятия:

Это первая в мире установка, которая работает на трех длинах лазерных волн, что позволяет хирургу использовать их в зависимости от вида операции. Установка максимально соответствует тенденциям импортозамещения. Мы постарались, чтобы большая часть комплектующих была белорусскими, сами производим большую часть деталей, которые используем в этом аппарате.

Разработчики смотрят далеко вперед. В перспективе хотят заполнить не только внутренние потребности Беларуси, но и продавать лазер на экспорт. Что уже почти полностью вытеснило медицинские импортные аналоги — наши аппараты наркоза и дыхания. Здесь мы достигли высоких результатов и в конструкторских бюро, и во внедрении в клиническую практику. Наши аппараты искусственного дыхания универсальны — подходят взрослым и новорожденным. Доступны и по цене. Оборудование устроено так, что не заменяет дыхание, а помогает ему. Если нужно — в течение месяцев. Этим жизненно важным оборудованием уже много лет оснащены белорусские клиники и станции скорой помощи.

Сергей Грачев, доцент кафедры медицины и скорой помощи Белорусской медицинской академии последипломного образования Республики Беларусь:

Была произведена действительно очень серьёзная реконструкция отделений реанимации, операционных блоков практически всех клинических больниц Минска, областных больниц, больниц скорой помощи. Я бывал в клиниках в Европе — больница скорой помощи Минска ничем не отличается от европейской клиники.

За несколько последних лет в Беларуси разработали и запустили в промышленное производство много уникального и сравнительно доступного по цене оборудования: от аппаратов энтерального питания до инструментов атравматического лечения кариеса. Раньше об этом можно было только мечтать или копить валюту. Сегодня можно уже говорить о накопленных в Беларуси опытных медицинских разработках, которые вполне могут конкурировать на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.