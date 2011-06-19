Недостаток грудного вскармливания в детстве, а также большое количество углеводов в пище разрушает наши зубы

Известно, что в той или иной степени более 90% людей на земле страдают от кариеса. Т.е. кариозные монстры уже в прямом смысле слова стали спутниками человека.

Сергей Кулик, главный врач стоматологической поликлиники, врач-стоматолог первой квалификационной категории:

Фактически 100% человеческой популяции подвержено кариесу. И как бы мы не стремились мотивировать людей идти к здоровью стоматологическому, как бы мы не рекомендовали им средства ухода для полости рта, гигиенические мероприятия, все равно кариес берет свое.

Алексей Костюкевич, заведующий отделением ортопедической стоматологии:

Существует очень много теорий возникновения кариеса. Здесь участвует много факторов: и экология, и качество продуктов питания, и качество воды, и наследственность, и гигиена, и то, насколько человек заботится о своем здоровье.

Кариесом поражаются люди абсолютно всех возрастов. Не исключение и дети первых лет жизни. Причина такого раннего развития кариеса отчасти кроется в наследственности, отчасти в поведении матери, отказывающейся от грудного вскармливания. У взрослого человека кариес может явиться следствием внутренних проблем организма. К примеру, хронических заболеваний обмена веществ, сахарного диабета, тяжелых инфекций.

Помимо кариеса предметом озабоченности современных стоматологов остается и проблема пародонтита.

Сергей Кулик:

Наверное, это заболевание менее распространено у наших людей, но оно более коварно и опасно для зубов, зубочелюстной системы конкретного человека. Пародонтит предполагает разрушение связочного аппарата зуба. А нарушенные связки влекут за собой на начальном этапе кровоточивость, потом расшатывание зуба, потом, на финальной стадии, потеря зуба. Поэтому все усилия стоматологов направлены на то, чтобы минимизировать факторы, способствующие развитию кариеса и пародонтита. Чаще всего неухоженный кариес приводит к пародонтиту.

Состояние тканей пародонта оказывается неудовлетворительным у большинства населения независимо от возраста и места проживания. В частности, у многих пациентов старше 30 лет стоматолог выявляет признаки гингивита.

Алла Яблонская, стоматолог-терапевт:

Гингивит — плохая гигиена. Поэтому, когда к нам приходит пациент, мы определяем индекс гигиены, показываем пациенту в зеркало, какие у него зубы, и тогда уже начинаем объяснять, для чего нужна гигиена полости рта. Симптомы гингивита — воспаление маргинальной десны. Воспаляется десна, воспаляются зубодесневые сосочки, при чистке десны кровоточат.

Немало среди пациентов стоматологов и тех, кто уже перешагнул стадию гингивита и имеет тяжелое поражение пародонта с преобладанием зубного камня и наличием карманов различной глубины.

Алла Яблонская:

Если у нас большое количество налета на зубах, если есть наличие над- и поддеснового зубного камня, то он травмирует десну. Происходит нарушение зубодесневой связки, и зубы становятся подвижными. И тогда образуются зубодесневые карманы, туда попадают микроорганизмы, это все воспаляется. Это может привести к образованию пародонтологических абсцессов, расшатыванию и выпадению зубов.

Сергей Кулик:

Профилактика у нас ведется по трем направлениям:

-ограничение потребления углеводов;

-применение фторидов;

-гигиена полости рта.

Если эта триада организована, то мы можем говорить о том, что мы человека максимально защитили от кариеса.

В одних случаях кариес развивается в течение нескольких месяцев, в других — в течение нескольких лет. К сожалению, на ранних этапах болезнь протекает бессимптомно, и выявить ее можно только придя на осмотр к стоматологу.

Удалять зубы — прерогатива стоматологов-хирургов. На практике стоматологам-хирургам нередко приходится сталкиваться с последствиями запущенных кариозных процессов или проблем парадонта.

Галина Сычева, стоматолог-хирург:

Ошибки людей заключаются в том, что они боятся стоматологов и запускают свое заболевание. Они не обращаются в первые моменты заболевания, а оттягивают, мол, “само пройдет”. Само, как правило, не проходит.

Индивидуальная гигиена полости рта - это тщательное и регулярное удаление зубных отложений с поверхности зубов и десен с помощью различных средств. Врач-стоматолог должен объяснить, как выполнять эту повседневную миссию правильно.

Сергей Кулик:

Всякий раз проговариваются моменты, касающиеся профилактики кариеса, приемов пищи, применения паст, применения фтористых соединений. Врачи знают и готовы показать и рассказать пациентам, как правильно чистить зубы. Иной раз не так важна зубная щетка, как важны движения этой щеткой, правильность использования.

Врачи пародонтологи советуют выбирать щетки с мягкой и гибкой щетиной.

Алла Яблонская:

Щетки, как мы знаем, бывают трех степеней жесткости: мягкие, средние и жесткие. Мягкие мы используем в детском возрасте или при заболевании ткани периодонта. Когда у нас воспаленная десна, чистить средней жесткостью очень болезненно.

Если состояние тканей нормальное, то человек должен чистить зубы щеткой со средней жесткостью.

Менять зубную щетку стоматологи советуют не реже 4 раз в год. Однако кроме щетки бороться с болезнью зубов нам помогает и паста.

Сергей Кулик:

Паста должна выполнять свое предназначение. Пасты бывают профилактического характера (там должен быть фтор), лечебно-профилактического (с большим процентом фтора или кальция) и гигиенического характера. В последних содержание фтора может быть ниже или вообще отсутствовать. Был долгий период времени, когда вместо пасты использовалась гелевая основа. Там было очень большое содержание фтора, а это тоже не есть хорошо.

Все мы хотим чистить зубы правильно, т.е. профессионально. Но на практике, в повседневной жизни, на это не хватает ни времени, ни желания.

Алла Яблонская:

Начинаем чистить зубы справа налево с верхней челюсти. Щеточка у нас захватывает 2 зуба. 20 таких подметающих движений сделали и перешли на остальные зубки. И так справа налево мы вычищаем наружную поверхность зубов. Вычистили верхнюю, перешли на нижнюю челюсть. Делаем то же слева направо. Ставим щеточку вертикально и все хорошо вычищаем.

Такие движения мы не делаем, потому что всегда идет механическая травма эмали зубов. На ней появляются не кариозные поражения. На щетках есть специальные штучки для чистки языка. Обязательно нужно чистить язык.

Закреплять результат чистки зубов стоматологи рекомендуют флюсами — зубными нитями. Флюсы предназначены для тщательного удаления зубных налетов и остатков пищи из труднодоступных для щетки контактных поверхностей зубов.

Алла Яблонская:

Промежутки между зубами мы щеткой все не вычистим, поэтому здесь используем зубную нить.

Зубная нить бывает сразу пропитана фтором. Нить со фтором считается лучше, т.к. больше всего кариеса находится на апроксимальных поверхностях. Мы берем где-то 40-50 сантиметров этой ниточки, наматываем на безымянный палец с одной и с другой стороны. Вводим в межзубные промежутки, обхватываем зубик с-образно. Не просто таскаем туда-сюда, а с-образно от коронки зуба мы вот такими движениями вычищаем.

Последним штрихом к утренней и вечерней процедуре становится ополаскивание зубными эликсирами. Они улучшают очищение поверхности зубов, предупреждают образование налета, а также дезодорируют полость рта.

Сергей Кулик:

Зубные элексиры мы рекомендуем применять сразу после чистки зубов. Это дополнение к зубной пасте и щетке. Но если среди дня вы воспользовались зубной резинкой, то эликсир не будет являться противопоказанием. Эликсиров сегодня большое количество, есть из чего выбирать.

Возникновению и развитию болезней зубов способствуют особенности нашего питания. В частности, мы стали есть меньше пищи, требующей интенсивного жевания, которая стимулирует естественное слюноотделение и очищение полости рта. Кроме того, в нашем рационе содержится много легкоусвояемых углеводов, в том числе и сахара, который, как известно, вреден для наших зубов.

Сергей Кулик:

Сегодня мы очень сильно озабочены тем, что углеводистая пища достаточно сильно распространена, и ее любят не только дети, но и взрослые. Это всевозможные фаст-фуды, после которых не удается почистить зубы. И по нашему мнению, очень важно, чтобы питание было дробное. 4-5 заходов — оптимально. Мы в этом вопросе солидарны с нашими коллегами из общесоматической практики.

Алла Яблонская:

Если у вас под рукой нет пасты и щетки, то вы должны просто пополоскать рот водой. Покушали, пошли и пополоскали. Чтобы не было этого зубного налета. Потому что уже через 2 часа после приема пищи на зубах образуется зубная бляшка, а через неделю — зубной налет.

Сергей Кулик:

Самым оптимальным и доступным было бы пополоскать рот молоком, чаем зеленым. Так тоже можно. Стоматологи категорически против сладких жевательных резинок, т.к. там все те же углеводы. Что касается жевательных резинок, в которых содержится ксилит, то мы в принципе не возражаем. Но не стоит ходить с жевательной резинкой в течение всего дня.

Существуют продукты, употребление которых не влечет за собой образования налета на зубах. К примеру, орехи и твердый сыр. Такими продуктами можно смело перекусывать между приемами пищи.

Aлла Яблонская:

Более здоровые перекусы для зубов — это употребление овощей и фруктов, ну и применение твердой пищи. Когда мы жуем, самопроизвольно происходит очищение полости рта.

Сергей Кулик:

Очень часто возникает вопрос, как быть с детьми, которые требуют конфету или шоколадку. На наш взгляд, ограничения здесь должны быть. Особо опасны долгоиграющие конфеты: карамельки, леденцы. т.к. сахарит, который там присутствует, повышает вязкость слюны, что неблагоприятно сказывается на зубах.

Было бы здорово, если бы у нас были фтораторные установки, и мы из водопровода получали фторированную воду. Мировая практика присутствует, есть такие установки, но в условиях нашей республики мы к такому не придем. Для Минска это можно реализовать путем продаж фторированной бутилированной воды.