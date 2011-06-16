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В Беларуси запрещено купание более чем в 10 местах, почти половина из них — в Брестской области

16 июня 2011 06:25
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Закрыты зоны отдыха у четырёх озер Полоцкого района Витебской области — Гомель, Яново, Суя, Щаты, запрещено купание в реке Ипуть Гомельской области.

В Брестской области в список неблагополучных мест для купания попали пляж «Центральный» (левый и правый берег в районе моста по бульвару Шевченко) на реке Мухавец в Бресте, а также зоны отдыха у реки Чаква (деревня Рубель, Столинский район), водохранилища «Жабер» (Дрогичинский район), озера агрогородка «Хмелево» (Жабинковский район), водохранилища «Мышанка» (Барановичи, Барановичский район), водохранилища «Гать» и пруда «Полонка» (Барановичский район).

Взятые пробы воды в этих местах не соответствовали микробиологическим показателям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Здоровье # Белоруссия

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