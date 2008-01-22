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Эпидемия гриппа объявлена в Гродненском регионе

22 января 2008 12:10
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В последние дни количество обратившихся за помощью в Гродно, Лиде и их районах, а также в Свислочском районе Гродненской области трехкратно превышало допустимый уровень. В детских учреждениях введены ограничения на массовые мероприятия. Решения о закрытии школ и детсадов на карантин будут приниматься в зависимости от развития эпидемической ситуации.
В столице к медикам обращаются ежедневно около четырех тысяч человек. Особенно уязвимы дети. Среди 300 госпитализированных на прошлой неделе в Минске большинству нет и 14 лет.
# Здоровье

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