Жители стран ЕАЭС стали жить лучше! Эксперты – о евразийской интеграции
Юбилей сотрудничества отмечают 29 мая страны ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2014 году президенты Беларуси, России и Казахстана подписали Договор о Евразийском экономическом союзе, положив начало евразийской интеграции. Меньше чем через полгода к объединению присоединились Армения и Кыргызстан.
Всесторонняя модернизация, кооперация, повышение конкурентоспособности национальных экономик и создание условий для стабильного развития стали главными целями Союза. И за 10 лет своего существования ЕАЭС убедительно доказал востребованность и эффективность. Это подчеркнул Александр Лукашенко, направляя поздравления главам стран-участниц.
Результаты деятельности объединения весомые: совокупный ВВП государств вырос вдвое, как и объем взаимной торговли, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60 %. Все благодаря беспрепятственному передвижению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Но главное – равноправному сотрудничеству и стремлению к общим целям – процветанию государств и благополучию граждан. И в этом добились успеха.
Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (Казахстан):
У нас снизился уровень безработицы, достаточно низкий по нашим странам в сравнении даже с европейскими показателями. Рядовые жители стран ЕАЭС начали жить лучше за счет того, что выстроилась фундаментальная база для экономического взаимодействия. У нас в максимальной степени уменьшается количество преград, изъятий для торговли. И здесь большое преимущество, если говорить о казахстанско-белорусских отношениях, это взаимодействие на уровне малого и среднего бизнеса.
ЕАЭС – пример мощного, успешного интеграционного объединения, формат взаимодействия внутри которого сегодня привлекателен. Молдова, Узбекистан и Куба стали наблюдателями при Союзе, договоры о свободной торговле подписаны с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и Китаем. В 2023 году число партнеров пополнили Мьянма, Никарагуа и Иран. В период трансформации экономики, деглобализации именно перед такими компактными союзами открываются большие перспективы, отмечают эксперты. И это понимают руководители многих стран.
Кубат Рахимов, эксперт по вопросам евразийской интеграции (Кыргызстан):
Несмотря на геополитические бури, которые мы сейчас наблюдаем, формирование евразийской интеграции оказалось абсолютно верным шагом в условиях того, что происходит деглобализация, в условиях формирования новых геополитических и геоэкономических блоков. Как раз конфигурация евразийской интеграции может оказаться более чем выигрышной в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Страны – участницы Евразийского экономического союза строят амбициозные планы. Только на 2024-й запланирована реализация порядка 60 мероприятий. Итоги деятельности подведут на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре.