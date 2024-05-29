Жители стран ЕАЭС стали жить лучше! Эксперты – о евразийской интеграции

Юбилей сотрудничества отмечают 29 мая страны ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2014 году президенты Беларуси, России и Казахстана подписали Договор о Евразийском экономическом союзе, положив начало евразийской интеграции. Меньше чем через полгода к объединению присоединились Армения и Кыргызстан.

Всесторонняя модернизация, кооперация, повышение конкурентоспособности национальных экономик и создание условий для стабильного развития стали главными целями Союза. И за 10 лет своего существования ЕАЭС убедительно доказал востребованность и эффективность. Это подчеркнул Александр Лукашенко, направляя поздравления главам стран-участниц.

Результаты деятельности объединения весомые: совокупный ВВП государств вырос вдвое, как и объем взаимной торговли, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60 %. Все благодаря беспрепятственному передвижению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Но главное – равноправному сотрудничеству и стремлению к общим целям – процветанию государств и благополучию граждан. И в этом добились успеха.