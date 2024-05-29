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Польша намерена создать буферную зону на границе с Беларусью

29 мая 2024 19:58
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Пока военные амбиции Запада, в частности Польши, только растут, НАТО накачивает сопредельные с Беларусью страны оружием и военной техникой, тысячами отправляет на их территорию солдат, вблизи наших рубежей одно за одним проходят учения. И при этом наши соседи пытаются выставить Беларусь агрессором. Так, в Варшаве 29 мая заявили о планах создать 200-метровую буферную зону на границе. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято уже на следующей неделе.

Польша намерена создать буферную зону на границе с Беларусью-1

Сегодня политик пытался аргументировать общественности необходимость этого проекта. Создание буферной зоны необходимо для эффективной деятельности польского государства на границе, сказал премьер. Сегодня он посещает пограничный пост в Подляском воеводстве. Вместе с ним на белорусско-польскую границу прибыли вице-премьер, главы Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Речь шла о миграционном кризисе, в создании которого обвиняют и Беларусь. А создание буферной зоны, по мнению польского руководства, поможет решить эту проблему. Туск снова напомнил о намерении увеличить присутствие армии на границе и подчеркнул, что страна не пожалеет на это средств.

# Государственная граница Беларуси

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