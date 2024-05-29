Польша намерена создать буферную зону на границе с Беларусью

Пока военные амбиции Запада, в частности Польши, только растут, НАТО накачивает сопредельные с Беларусью страны оружием и военной техникой, тысячами отправляет на их территорию солдат, вблизи наших рубежей одно за одним проходят учения. И при этом наши соседи пытаются выставить Беларусь агрессором. Так, в Варшаве 29 мая заявили о планах создать 200-метровую буферную зону на границе. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято уже на следующей неделе.

Сегодня политик пытался аргументировать общественности необходимость этого проекта. Создание буферной зоны необходимо для эффективной деятельности польского государства на границе, сказал премьер. Сегодня он посещает пограничный пост в Подляском воеводстве. Вместе с ним на белорусско-польскую границу прибыли вице-премьер, главы Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Речь шла о миграционном кризисе, в создании которого обвиняют и Беларусь. А создание буферной зоны, по мнению польского руководства, поможет решить эту проблему. Туск снова напомнил о намерении увеличить присутствие армии на границе и подчеркнул, что страна не пожалеет на это средств.